Девять игроков основного состава «Салавата» не сыграют в Кубке Шпенглера

Как стало известно «Чемпионату», девять игроков основного состава «Салавата Юлаева» не сыграют в Кубке Шпенглера, который пройдёт с 26 по 31 декабря в Давосе.

Команде Николая Цулыгина не помогут голкипер Юха Метсола, защитники Григорий Панин, Захар Арзамасцев, Алексей Семёнов. а также форварды Пётр Хохряков, Александр Кадейкин, Дмитрий Кугрышев и Владимир Жарков.

График матче «Салавата» на турнире:

26 декабря. «Салават Юлаев» — «Амбри-Пиотта»

27 или 28 декабря. Второй матч «Салавата»

Следующие матчи будут зависеть от результатов команды Цулыгина.

Кубок Шпенглера — старейший международный хоккейный турнир, с 1923 года проходящий в Давосе. В турнире всегда принимают участие местная команда и сборная Канады, состоящая из хоккеистов, выступающих в европейских лигах.