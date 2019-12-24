Девять игроков основного состава «Салавата» не сыграют в Кубке Шпенглера

Как стало известно «Чемпионату», девять игроков основного состава «Салавата Юлаева» не сыграют в Кубке Шпенглера, который пройдёт с 26 по 31 декабря в Давосе.
Команде Николая Цулыгина не помогут голкипер Юха Метсола, защитники Григорий Панин, Захар Арзамасцев, Алексей Семёнов. а также форварды Пётр Хохряков, Александр Кадейкин, Дмитрий Кугрышев и Владимир Жарков.
График матче «Салавата» на турнире:
26 декабря. «Салават Юлаев» — «Амбри-Пиотта»
27 или 28 декабря. Второй матч «Салавата»
Следующие матчи будут зависеть от результатов команды Цулыгина.
Кубок Шпенглера — старейший международный хоккейный турнир, с 1923 года проходящий в Давосе. В турнире всегда принимают участие местная команда и сборная Канады, состоящая из хоккеистов, выступающих в европейских лигах.
- 24 декабря 2019
-
08:00
-
07:41
-
07:24
-
07:06
-
07:00
-
07:00
-
06:38
-
06:38
-
06:32
-
06:24
-
06:19
-
06:19
-
06:06
-
05:53
-
05:01
-
04:48
-
04:03
-
03:35
-
01:59
-
01:06
-
01:03
-
00:59
-
00:49
-
00:49
-
00:49
- 23 декабря 2019
-
23:56
-
23:53
-
23:25
-
23:20
-
23:16
-
23:11
-
23:06
-
22:59
-
22:40
-
22:14