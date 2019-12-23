Юха Метсола пропустит матч с «Ак Барсом» из-за накопившихся повреждений

Как стало известно «Чемпионату», голкипер «Салавата Юлаева» Юха Метсола не попал в заявку на матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги с «Ак Барсом» в Давосе из-за небольших накопившихся повреждений, которые требуют покоя.

В нынешнем сезоне 30-летний голкипер одержал 15 побед в 34 матчах регулярного чемпионата КХЛ. В среднем за матч финский вратарь пропускает 1,96 шайбы и отражает 93,2% бросков. Трижды Юха оставил свои ворота в неприкосновенности. На его счету 14 минут штрафного времени.

В отсутствие Метсолы вратарскую бригаду уфимского клуба на «зелёное дерби» с «Ак Барсом» образовали Андрей Кареев и Владимир Сохатский. Кареев выйдет в стартовом составе, а Сохатский исполнит роль бэкапа.