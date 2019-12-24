Стал известен окончательный состав сборной США на МЧМ-2020

Стал известен окончательный состав сборной США на молодёжный чемпионат мира 2020 года.

Вратари: Спенсер Найт (колледж Бостона, NCAA), Исаяк Савий (университет Небраски, NCAA), Дастин Вульф («Эверетт», WHL).



Защитники: Тай Эмберсон, К’Андре Миллер (оба — университет Висконсина, NCAA), Джордан Харрис (Северовосточный университет, NCAA), Зак Джонс (университет Массачусетс-Амхёрст, NCAA), Маттиас Самуэльссон (университет Западного Мичигана, NCAA), Спенсер Штястны (университет Нотр-Дам, NCAA), Кэм Йорк (университет Мичигана, NCAA),

Нападающие: Джон Бичер (университет Мичигана, NCAA), Бобби Бринк (университет Денвера, NCAA), Коул Кофилд, Алекс Тюркотт (оба — университет Висконсина, NCAA), Джек Друри (Гарвардский университет, NCAA), Паркер Форд (колледж Провиденса, NCAA), Кёртис Холл (Йельский университет, NCAA), Джейкоб Пивонка (университет Нотр-Дам, NCAA), Артур Калиев («Гамильтон», OHL), Тревор Зеграс (университет Бостона, NCAA), Оливер Вальстрём («Нью-Йорк Айлендерс»), Шэйн Пинто (университет Северной Дакоты, NCAA), Ник Робертсон (Петерборо, OHL).