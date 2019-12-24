Стал известен окончательный состав сборной США на МЧМ-2020

Стал известен окончательный состав сборной США на молодёжный чемпионат мира 2020 года.
Вратари: Спенсер Найт (колледж Бостона, NCAA), Исаяк Савий (университет Небраски, NCAA), Дастин Вульф («Эверетт», WHL).
Защитники: Тай Эмберсон, К’Андре Миллер (оба — университет Висконсина, NCAA), Джордан Харрис (Северовосточный университет, NCAA), Зак Джонс (университет Массачусетс-Амхёрст, NCAA), Маттиас Самуэльссон (университет Западного Мичигана, NCAA), Спенсер Штястны (университет Нотр-Дам, NCAA), Кэм Йорк (университет Мичигана, NCAA),
Нападающие: Джон Бичер (университет Мичигана, NCAA), Бобби Бринк (университет Денвера, NCAA), Коул Кофилд, Алекс Тюркотт (оба — университет Висконсина, NCAA), Джек Друри (Гарвардский университет, NCAA), Паркер Форд (колледж Провиденса, NCAA), Кёртис Холл (Йельский университет, NCAA), Джейкоб Пивонка (университет Нотр-Дам, NCAA), Артур Калиев («Гамильтон», OHL), Тревор Зеграс (университет Бостона, NCAA), Оливер Вальстрём («Нью-Йорк Айлендерс»), Шэйн Пинто (университет Северной Дакоты, NCAA), Ник Робертсон (Петерборо, OHL).
- 24 декабря 2019
-
06:38
-
06:38
-
06:32
-
06:24
-
06:19
-
06:19
-
06:06
-
05:53
-
05:01
-
04:48
-
04:03
-
03:35
-
01:59
-
01:06
-
01:03
-
00:59
-
00:49
-
00:49
-
00:49
- 23 декабря 2019
-
23:56
-
23:53
-
23:25
-
23:20
-
23:16
-
23:11
-
23:06
-
22:59
-
22:40
-
22:14
-
22:09
-
22:00
-
21:41
-
21:15
-
21:06
-
20:43