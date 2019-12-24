Результаты матчей НХЛ 23 декабря 2019 года
23 декабря в регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги состоялись 13 матчей. Команды провели заключительные матчи перед рождественской паузой.
Турнирная таблица регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги сезона-2019/20
«Тампа-Бэй Лайтнинг» — «Флорида Пантерз» — 6:1
НХЛ - регулярный чемпионат
24 декабря 2019, вторник. 03:00 МСК
Тампа-Бэй Лайтнинг
Тампа
Окончен
6 : 1
Флорида Пантерз
Санрайз
1:0 Пойнт (Чернак, Кучеров) – 00:41' (5x5) 2:0 Хедман (Пойнт, Палат) – 15:06' (5x5) 3:0 Сергачёв (Палат) – 18:03' (5x4) 3:1 Юбердо (Экблад, Трочек) – 22:47' (5x4) 4:1 Киллорн (Стэмкос, Хедман) – 25:53' (5x4) 5:1 Кучеров (Пойнт, Стэмкос) – 29:52' (5x4) 6:1 Хедман (Кучеров, Пойнт) – 58:05' (5x5)
«Филадельфия Флайерз» — «Нью-Йорк Рейнджерс» — 5:1
НХЛ - регулярный чемпионат
24 декабря 2019, вторник. 03:00 МСК
Филадельфия Флайерз
Филадельфия
Окончен
5 : 1
Нью-Йорк Рейнджерс
Нью-Йорк
0:1 Фаст (Шей, Маккегг) – 26:44' (4x5) 1:1 Санхайм (Браун, Конечны) – 39:58' (5x5) 2:1 Хейз (Фараби, ван Римсдайк) – 47:31' (5x5) 3:1 Санхайм (Кутюрье, Жиру) – 55:49' (5x5) 4:1 Хейз (ван Римсдайк, Браун) – 57:15' (5x5) 5:1 Обе-Кубель (Санхайм, Ворачек) – 59:02' (5x4)
«Нью-Йорк Айлендерс» — «Коламбус Блю Джекетс» — 2:3
НХЛ - регулярный чемпионат
24 декабря 2019, вторник. 03:00 МСК
Нью-Йорк Айлендерс
Нью-Йорк
Окончен
2 : 3
Коламбус Блю Джекетс
Коламбус
1:0 Ли (Барзал, Эберле) – 06:17' (5x5) 1:1 Стенлунд (Веренски) – 26:18' (5x4) 1:2 Гербе (Веннберг) – 29:34' (5x5) 2:2 Барзал (Бойчак, Эберле) – 33:40' (5x5) 2:3 Гавриков (Тексье, Дюбуа) – 56:31' (5x5)
«Бостон Брюинз» — «Вашингтон Кэпиталз» — 7:3
НХЛ - регулярный чемпионат
24 декабря 2019, вторник. 03:00 МСК
Бостон Брюинз
Бостон
Окончен
7 : 3
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
1:0 Дебраск (Крейчи, Грызлик) – 05:37' (5x4) 2:0 Маршан (Пастрняк, Макэвой) – 13:29' (5x5) 3:0 Бьорк (Койл) – 13:56' (5x5) 4:0 Бержерон (Пастрняк, Крейчи) – 18:57' (5x3) 5:0 Койл (Маршан) – 26:55' (4x5) 5:1 Овечкин (Уилсон, Карлсон) – 34:35' (5x5) 5:2 Эллер (Врана, Гудас) – 55:29' (5x5) 6:2 Крейчи (Курали) – 56:50' (en) 6:3 Хэтэуэй (Зигенталер) – 57:47' (5x5) 7:3 Бержерон – 59:32' (en)
«Оттава Сенаторз» — «Баффало Сэйбрз» — 3:1
НХЛ - регулярный чемпионат
24 декабря 2019, вторник. 03:30 МСК
Оттава Сенаторз
Оттава
Окончен
3 : 1
Баффало Сэйбрз
Баффало
1:0 Пажо (Ткачук) – 19:06' (5x5) 1:1 Гиргенсонс (Родригес) – 35:12' (5x5) 2:1 Пажо (Ткачук, Браун) – 45:16' (5x5) 3:1 Ткачук (Браун) – 58:35' (en)
«Виннипег Джетс» — «Монреаль Канадиенс» — 2:6
НХЛ - регулярный чемпионат
24 декабря 2019, вторник. 04:00 МСК
Виннипег Джетс
Виннипег
Окончен
2 : 6
Монреаль Канадиенс
Монреаль
1:0 Коннор (Шайфли, Пионк) – 11:30' (5x4) 1:1 Татар (Судзуки, Питри) – 15:06' (5x4) 1:2 Татар (Уэбер, Галлахер) – 16:38' (5x5) 1:3 Дано (Галлахер) – 24:37' (5x5) 1:4 Дано – 28:56' (4x4) 2:4 Лайне (Шайфли) – 36:14' (5x5) 2:5 Доми (Лехконен, Судзуки) – 39:20' (5x5) 2:6 Лехконен (Доми) – 51:08' (5x5)
«Нэшвилл Предаторз» — «Аризона Койотс» — 3:2
НХЛ - регулярный чемпионат
24 декабря 2019, вторник. 04:00 МСК
Нэшвилл Предаторз
Нэшвилл
Окончен
3 : 2
Аризона Койотс
Глендейл
1:0 Форсберг (Йози, Дюшейн) – 18:08' (5x5) 2:0 Арвидссон (Йернкрок, Экхольм) – 27:53' (5x5) 2:1 Круз (Шмальц, Голигоски) – 38:07' (5x5) 3:1 Йози (Блэквелл, Смит) – 49:56' (5x5) 3:2 Чикран (Келлер, Голигоски) – 50:33' (5x5)
«Чикаго Блэкхоукс» — «Нью-Джерси Дэвилз» — 1:7
НХЛ - регулярный чемпионат
24 декабря 2019, вторник. 04:30 МСК
Чикаго Блэкхоукс
Чикаго
Окончен
1 : 7
Нью-Джерси Дэвилз
Ньюарк
1:0 Смит (Кемпф, Хаймор) – 03:21' (5x5) 1:1 Хьюз (Симмондс, Ватанен) – 14:46' (5x5) 1:2 Суббэн (Братт, Палмьери) – 20:51' (5x5) 1:3 Сиверсон (Гусев, Зейджак) – 27:22' (5x5) 1:4 Хейден (Батчер, Заха) – 30:40' (5x5) 1:5 Зейджак (Коулман, Грин) – 37:22' (4x5) 1:6 Коулман (Сиверсон, Гусев) – 40:18' (5x5) 1:7 Заха (Гусев, Сиверсон) – 58:21' (5x5)
«Вегас Голден Найтс» — «Колорадо Эвеланш» — 3:7
НХЛ - регулярный чемпионат
24 декабря 2019, вторник. 06:00 МСК
Вегас Голден Найтс
Парадайс
Окончен
3 : 7
Колорадо Эвеланш
Денвер
0:1 Белльмар (Комфер, Коул) – 04:37' (5x5) 1:1 Ривз (Макнэбб, Носек) – 10:23' (5x5) 1:2 Ньето (Комфер) – 14:28' (4x5) 1:3 Кадри – 17:35' (5x5) 2:3 Пасиоретти (Стивенсон, Стоун) – 31:57' (5x5) 2:4 Ландеског (Маккиннон, Жирар) – 34:06' (5x4) 2:5 Белльмар (Ничушкин) – 36:58' (5x5) 3:5 Каррье (Шмидт, Смит) – 42:06' (5x5) 3:6 Рантанен (Маккиннон) – 43:57' (5x4) 3:7 Ничушкин – 56:53' (5x5)
«Ванкувер Кэнакс» — «Эдмонтон Ойлерз» — 4:2
НХЛ - регулярный чемпионат
24 декабря 2019, вторник. 06:00 МСК
Ванкувер Кэнакс
Ванкувер
Окончен
4 : 2
Эдмонтон Ойлерз
Эдмонтон
1:0 Мотт – 11:15' (5x5) 1:1 Ньюджент-Хопкинс (Джонс) – 15:40' (5x5) 1:2 Клефбом (Макдэвид, Драйзайтль) – 23:02' (5x4) 2:2 Хорват (Пирсон, Танев) – 44:12' (5x5) 3:2 Хьюз (Миллер, Бёзер) – 53:48' (5x4) 4:2 Эрикссон (Эдлер, Пирсон) – 59:46' (en)
«Лос-Анджелес Кингз» — «Сент-Луис Блюз» — 1:4
НХЛ - регулярный чемпионат
24 декабря 2019, вторник. 06:00 МСК
Лос-Анджелес Кингз
Лос-Анджелес
Окончен
1 : 4
Сент-Луис Блюз
Сент-Луис
0:1 Шенн (Данн, Бортуццо) – 04:51' (5x5) 0:2 Шварц (Пьетранджело, Перрон) – 05:43' (5x4) 0:3 Данн (де ла Роуз) – 11:22' (5x5) 0:4 Шенн (Пьетранджело, Перрон) – 12:21' (5x4) 1:4 Иафалло (Даути, Копитар) – 18:53' (5x4)
- 24 декабря 2019
-
09:46
-
09:27
-
09:16
-
08:55
-
08:47
-
08:39
-
08:19
-
08:00
-
07:41
-
07:24
-
07:06
-
07:00
-
07:00
-
06:38
-
06:38
-
06:32
-
06:24
-
06:19
-
06:19
-
06:06
-
05:53
-
05:01
-
04:48
-
04:03
-
03:35
-
01:59
-
01:06
-
01:03
-
00:59
-
00:49
-
00:49
-
00:49
- 23 декабря 2019
-
23:56
-
23:53
-
23:25
Партнерский контент