Овечкин сцепился с Маршаном в ходе массовой потасовки

В очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Бостон Брюинз» принимал «Вашингтон Кэпиталз». Встреча состоялась на стадионе «Ти-Ди Гарден» и завершилась победой хозяев со счётом 7:3.
Российский нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин провёл на площадке 24 минуты 39 секунд и отличился заброшенной шайбой. Теперь на его счету 36 (23+13) очков в 38 матчах.
В одном из эпизодов капитан столичной команды принял участие в потасовке. Нападающий «Кэпиталз» Том Уилсон повздорил с форвардом «Брюинз» Давидом Пастрняком. Хоккеисты обменялись тычками клюшками, а затем сцепились в центре площадки.
Арбитрам удалось предотвратить полноценную драку, но оба игрока оказались на льду. Форвард «Бостона» Брэд Маршан решил заступиться за Пастрняка и набросился на Уилсона со спины, что не понравилось Овечкину. Россиянин обхватил канадца за шею и принялся оттаскивать его от партнёра по команде.
- 24 декабря 2019
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