Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Хоккей / Новости /

Овечкин сцепился с Маршаном в ходе массовой потасовки

Овечкин сцепился с Маршаном в ходе массовой потасовки
Хоккей / НХЛ 0

В очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Бостон Брюинз» принимал «Вашингтон Кэпиталз». Встреча состоялась на стадионе «Ти-Ди Гарден» и завершилась победой хозяев со счётом 7:3.

Российский нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин провёл на площадке 24 минуты 39 секунд и отличился заброшенной шайбой. Теперь на его счету 36 (23+13) очков в 38 матчах.

В одном из эпизодов капитан столичной команды принял участие в потасовке. Нападающий «Кэпиталз» Том Уилсон повздорил с форвардом «Брюинз» Давидом Пастрняком. Хоккеисты обменялись тычками клюшками, а затем сцепились в центре площадки.

Арбитрам удалось предотвратить полноценную драку, но оба игрока оказались на льду. Форвард «Бостона» Брэд Маршан решил заступиться за Пастрняка и набросился на Уилсона со спины, что не понравилось Овечкину. Россиянин обхватил канадца за шею и принялся оттаскивать его от партнёра по команде.

Овечкин забил, но «Вашингтон» разгромлен. А Кузнецова отправили в запас
Капитан «столичных» смог забросить шайбу, но больше похвастать нечем — подарка на Рождество не получилось.
Комментарии (0)
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2019