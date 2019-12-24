Овечкин сцепился с Маршаном в ходе массовой потасовки

В очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Бостон Брюинз» принимал «Вашингтон Кэпиталз». Встреча состоялась на стадионе «Ти-Ди Гарден» и завершилась победой хозяев со счётом 7:3.



Российский нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин провёл на площадке 24 минуты 39 секунд и отличился заброшенной шайбой. Теперь на его счету 36 (23+13) очков в 38 матчах.



В одном из эпизодов капитан столичной команды принял участие в потасовке. Нападающий «Кэпиталз» Том Уилсон повздорил с форвардом «Брюинз» Давидом Пастрняком. Хоккеисты обменялись тычками клюшками, а затем сцепились в центре площадки.

Арбитрам удалось предотвратить полноценную драку, но оба игрока оказались на льду. Форвард «Бостона» Брэд Маршан решил заступиться за Пастрняка и набросился на Уилсона со спины, что не понравилось Овечкину. Россиянин обхватил канадца за шею и принялся оттаскивать его от партнёра по команде.