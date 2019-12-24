Гавриков — о победном голе: мне помогли удачные рикошеты

Защитник «Коламбус Блю Джекетс» Владислав Гавриков поделился эмоциями после победного гола в выездном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги с «Нью-Йорк Айлендерс» (3:2).



«Мне помогли удачные рикошеты, но это не имеет значения, мы победили», — цитирует Гаврикова официальный сайт НХЛ.



Гавриков отличился во второй игре кряду, забросив свою 4-ю шайбу в этом сезоне за 3 минуты и 29 секунд до конца основного времени матча, и тем самым принёс гостям победу в этой встрече. Теперь на счету защитника 6 (4+2) очков в 36 играх нынешнего сезона НХЛ.



Игровое время россиянина составило 21 минуту 21 секунду, а показатель полезности – «+1».

Посмотреть видео гола Гаврикова можно на официальном сайте НХЛ.