На матч МЧМ Чехия — Россия в продаже остались только билеты в VIP-сектор за 800 рублей

На матч открытия МЧМ-2020 между сборными Чехии и России, который состоится 26 декабря в чешской Остраве на «Остравар-Арене», нет доступных билетов.
Расписание молодёжного чемпионата мира 2020 года
Исключение составляют билеты в зону VIP, цена которых начинается от 290 чешских крон, что составляет чуть меньше 800 рублей. При этом, для того чтобы купить билеты VIP-категории, заинтересованным людям сначала необходимо написать на специальный электронный адрес, указав полное имя, телефон и количество билетов, и лишь после одобрения заявки появится возможность их оплатить.
Напомним, что «Остравар-Арена» будет одним из двух домашних стадионов МЧМ-2020 — она вмещает 8812 зрителей.
Молодёжный чемпионат мира пройдёт с 26 декабря 2019 года по 5 января 2020 года.
- 24 декабря 2019
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