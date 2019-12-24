Панин: было бы здорово играть против «Ак Барса» по 30 матчей за сезон

Капитан «Салавата Юлаева» Григорий Панин поделился мнением о «зелёном дерби» с «Ак Барсом». Накануне, 23 декабря, уфимская команда обыграла казанцев со счётом 4:3 в овертайме матча, который состоялся в Давосе (Швейцария).



«На самом деле, в «зелёном дерби» играть круто. Очень хорошие игры по накалу получаются. Все бьются от начала до конца. Тем более все знают, что такое команды Квартальнова, которые всегда играют на пределе своих возможностей. Против них очень сложно и интересно бороться. Но все хотят победить в таких матчах — мы не исключение. Даже обсуждали, что здорово было бы играть против «Ак Барса» по 30 матчей за сезон», — приводят слова Панина «Известия».



Концовку года «Салават» проведёт на Кубке Шпенглера, который ежегодно проходит в Швейцарии.

Девять игроков основного состава «Салавата» не сыграют в Кубке Шпенглера