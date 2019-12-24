Самонов не полетел со СКА на заключительную выездную серию в 2019 году

СКА отправился на заключительный в 2019 году выезд, сообщает пресс-служба питерского клуба. В списке игроков отсутствует вратарь Александр Самонов.



25 декабря в Нур-Султане «армейцы» встретятся с «Барысом», 27 декабря в Новосибирске проведут встречу с «Сибирью», а закончит год СКА 29 декабря в Череповце игрой с «Северсталью».



На выезд отправились следующие игроки:



Вратари: Алексей Мельничук, Никита Мельничук, Магнус Хелльберг.



Защитники: Антон Белов, Лукас Бенгтссон, Ярослав Дыбленко, Артём Земчёнок, Артём Зуб, Андрей Зубарев, Игорь Ожиганов, Давид Рундблад, Василий Токранов, Динар Хафизуллин.



Нападающие: Миро Аалтонен, Александр Барабанов, Антон Бурдасов, Александр Дергачёв, Илья Каблуков, Дмитрий Кагарлицкий, Максим Карпов, Йоонас Кемппайнен, Ярно Коскиранта, Андрей Кузьменко, Йори Лехтеря, Сергей Плотников, Владимир Ткачёв, Артём Швец-Роговой, Наиль Якупов.