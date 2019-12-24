Вратарь Никита Серебряков подписал контракт с «Торпедо»
Нижегородское «Торпедо» подписало контракт с голкипером Никитой Серебряковым, информирует официальный сайт команды. Голкипер, права на которого недавно выменяли из «Адмирала», поставил подпись под двусторонним соглашением сроком до конца сезона.
В нынешнем сезоне 24-летний вратарь, пребывающий в статусе ограниченно свободного агента, не провёл ни одного матча в регулярном чемпионате КХЛ. В сезоне-2018/19 сыграл 40 матчей, отражая 91,6% бросков при коэффициенте надёжности 2,95. В лиге провёл 69 матчей, одержав 15 побед.
В Континентальной хоккейной лиге Серебряков выступал только за «Адмирал», в общей сложности приняв участие в 68 встречах.
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