Подколзин — о МЧМ: на таких турнирах вообще не бывает лёгких игр

Нападающий молодёжной сборной России Василий Подколзин поделился своими ожиданиями накануне старта чемпионата мира.

Календарь молодёжного чемпионата мира по хоккею 2020

«Соперники у нас в группе непростые, но на таких турнирах вообще не бывает лёгких игр. Так что надо максимально собранно и ответственно играть в каждом матче от первой до последней минуты. Думаю, у нас все ребята профессионалы и понимают это. Так что намерены дать бой каждому из соперников», — приводят слова Подколзина «Известия».

Молодёжный чемпионат мира по хоккею 2020 года начнётся завтра, 26 декабря, в Чехии. Сборная России стартует на мировом первенстве игрой с командой Чехии.