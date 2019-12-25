Подколзин — о МЧМ: на таких турнирах вообще не бывает лёгких игр
Нападающий молодёжной сборной России Василий Подколзин поделился своими ожиданиями накануне старта чемпионата мира.
Календарь молодёжного чемпионата мира по хоккею 2020
«Соперники у нас в группе непростые, но на таких турнирах вообще не бывает лёгких игр. Так что надо максимально собранно и ответственно играть в каждом матче от первой до последней минуты. Думаю, у нас все ребята профессионалы и понимают это. Так что намерены дать бой каждому из соперников», — приводят слова Подколзина «Известия».
Молодёжный чемпионат мира по хоккею 2020 года начнётся завтра, 26 декабря, в Чехии. Сборная России стартует на мировом первенстве игрой с командой Чехии.
Главное, что нужно знать о МЧМ-2020. Сборная России обязана биться за золото
Календарь игр, формат турнира, состав россиян – в гиде по молодёжному чемпионату мира.
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