Нестеров — о победе ЦСКА: в какой-то момент «Металлург» подсел
Защитник ЦСКА Никита Нестеров прокомментировал результат матча регулярного чемпионата КХЛ с магнитогорским «Металлургом» (3:2). Для столичного клуба эта победа стала шестой кряду.
Турнирная таблица регулярного чемпионата КХЛ сезона-2019/20
«Плохое начало получилось, потом переключились и забили хорошие голы. Шайбы от соперника пропустили из-за индивидуальных ошибок. Будем работать над этим.
Гол Мозякина? Всякое бывает. Я знал, что он до конца дорабатывает свои шансы. Ошибка есть ошибка.
Мы во втором периоде хорошо держали шайбу в зоне гостей, в этом было наше преимущество. Мы заметили, что в какой-то момент соперник подсел. В целом у нас всё сделала командная работа», – приводит слова Нестерова пресс-служба КХЛ.
Никитин: Нестеров забыл, что с Мозякиным шутки плохи. Такое случается
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