Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Хоккей / Новости /

Нестеров — о победе ЦСКА: в какой-то момент «Металлург» подсел

Нестеров — о победе ЦСКА: в какой-то момент «Металлург» подсел
Хоккей / КХЛ 0

Защитник ЦСКА Никита Нестеров прокомментировал результат матча регулярного чемпионата КХЛ с магнитогорским «Металлургом» (3:2). Для столичного клуба эта победа стала шестой кряду.

Турнирная таблица регулярного чемпионата КХЛ сезона-2019/20

«Плохое начало получилось, потом переключились и забили хорошие голы. Шайбы от соперника пропустили из-за индивидуальных ошибок. Будем работать над этим.

Гол Мозякина? Всякое бывает. Я знал, что он до конца дорабатывает свои шансы. Ошибка есть ошибка.

Мы во втором периоде хорошо держали шайбу в зоне гостей, в этом было наше преимущество. Мы заметили, что в какой-то момент соперник подсел. В целом у нас всё сделала командная работа», – приводит слова Нестерова пресс-служба КХЛ.

Никитин: Нестеров забыл, что с Мозякиным шутки плохи. Такое случается
Комментарии (0)
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2019