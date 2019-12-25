Нестеров — о победе ЦСКА: в какой-то момент «Металлург» подсел

Защитник ЦСКА Никита Нестеров прокомментировал результат матча регулярного чемпионата КХЛ с магнитогорским «Металлургом» (3:2). Для столичного клуба эта победа стала шестой кряду.

Турнирная таблица регулярного чемпионата КХЛ сезона-2019/20

«Плохое начало получилось, потом переключились и забили хорошие голы. Шайбы от соперника пропустили из-за индивидуальных ошибок. Будем работать над этим.

Гол Мозякина? Всякое бывает. Я знал, что он до конца дорабатывает свои шансы. Ошибка есть ошибка.

Мы во втором периоде хорошо держали шайбу в зоне гостей, в этом было наше преимущество. Мы заметили, что в какой-то момент соперник подсел. В целом у нас всё сделала командная работа», – приводит слова Нестерова пресс-служба КХЛ.