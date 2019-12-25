Устименко: в Беларуси прекрасные люди — намного приятнее, чем москвичи и петербуржцы

Воспитанник белорусского хоккея Кирилл Устименко, заигранный за юниорскую сборную России и задрафтованный «Филадельфией Флайерз» под общим 80-м номером, сравнил белорусов с россиянами.
«В двух словах рассказать о Беларуси? Красивейшая природа. Прекрасные люди. Намного приятнее и добрее, чем те же москвичи и петербуржцы.
Сборная Беларуси или России? Не хочу говорить ни да, ни нет. Всё зависит от предложения и ситуации на конкретный момент. Я очень люблю Беларусь и никогда этого не стеснялся. И был бы рад играть за сборную моей страны», — цитирует Устименко «Прессбол».
20-летний голкипер в составе юниорской сборной России принял участие в юниорском чемпионате мира 2017 года. В нынешнем сезоне защищает цвета «Рединг Роялз» в лиге Восточного побережья.
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