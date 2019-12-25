Крэйг Баттон спрогнозировал финал Россия — Канада на МЧМ-2020
Известный канадский эксперт Крэйг Баттон, специализирующийся на молодёжном хоккее, дал прогноз на итоги молодёжного чемпионата мира 2020 года.
Состав групп и календарь молодёжного чемпионата мира 2020 года
По мнению Баттона, в решающем матче встретятся сборные Канады и России, а бронзовые медали оспорят команды Швеции и США. В свою очередь сборные Швейцарии, Финляндии, Чехии и Словакии не сумеют преодолеть четвертьфинальный барьер.
Молодёжный чемпионат мира пройдёт с 26 декабря по 5 января в Остраве и Тршинеце. Российская команда попала в группу B, где её соперниками станут сборные Канады, США, Чехии и Германии. В другой группе сыграют команды Швеции, Финляндии, Словакии, Швейцарии и Казахстана.
Главное, что нужно знать о МЧМ-2020. Сборная России обязана биться за золото
Календарь игр, формат турнира, состав россиян – в гиде по молодёжному чемпионату мира.
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