Крэйг Баттон спрогнозировал финал Россия — Канада на МЧМ-2020

Известный канадский эксперт Крэйг Баттон, специализирующийся на молодёжном хоккее, дал прогноз на итоги молодёжного чемпионата мира 2020 года.

Состав групп и календарь молодёжного чемпионата мира 2020 года

По мнению Баттона, в решающем матче встретятся сборные Канады и России, а бронзовые медали оспорят команды Швеции и США. В свою очередь сборные Швейцарии, Финляндии, Чехии и Словакии не сумеют преодолеть четвертьфинальный барьер.

Молодёжный чемпионат мира пройдёт с 26 декабря по 5 января в Остраве и Тршинеце. Российская команда попала в группу B, где её соперниками станут сборные Канады, США, Чехии и Германии. В другой группе сыграют команды Швеции, Финляндии, Словакии, Швейцарии и Казахстана.