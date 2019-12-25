Основин: «Трактор» дал мне жизнь в хоккее. Самые положительные чувства к городу
Нападающий «Трактора» Вячеслав Основин прокомментировал обмен из «Ак Барса» в челябинский клуб. Вместе с ним в Челябинск перебрался Артём Михеев, а в обратном направлении проследовал Ессе Виртанен.
«Возвращаюсь домой, это мой дом, та команда, которая дала мне жизнь в хоккее. Самые положительные и искренние чувства к городу и команде.
Что могу сказать о тренировке? Что нам говорил главный тренер, я не расскажу, естественно. У «Трактора» вчера была игра, третья через день, впереди четвёртая. Обычный предыгровой день, коротенькая интенсивная тренировка, готовимся к игре.
Готов ли я выйти в следующих матчах? Готов, естественно готов. Я хочу играть. Должен и буду играть», — цитирует Основина пресс-служба челябиинского клуба.
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