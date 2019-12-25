The Hockey News: cборная России — главный фаворит молодёжного чемпионата мира
Североамериканское издание The Hockey News выпустило подкаст, в котором попыталось ответить на вопрос, кто станет основным вратарём сборной России на молодёжном чемпионате мира 2020 года.
«Ярослав Аскаров — превосходный вратарь, он может быть выбран в топ-10 драфта этого года. Но есть и Амир Мифтахов, который был в составе сборной в прошлом году и отлично проявил себя на Суперсерии. У Аскарова есть всё, чтобы быть первым номером, даже несмотря на то, что он самый молодой вратарь на турнире. Это один из самых сложных вопросов в преддверии турнира, на котором сборная России — главный претендент на золотые медали», — сказано в подскасте.
Сборная России начнёт свой путь на МЧМ 26 декабря в 17:00 (мск) матчем с хозяевами турнира — сборной Чехии.
Кто главный соперник сборной России на МЧМ-2020?
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