Кто главный соперник сборной России на МЧМ-2020?
Завтра, 26 декабря, стартует Молодёжный чемпионат мира по хоккею 2020 года. Мировое первенство пройдёт в двух чешских городах — Тршинеце и Остраве.
Сборная России проведёт четыре матча на групповом этапе:
26.12.
17:00 (мск). Чехия U20 – Россия U20
28.12.
21:00. Россия U20 – Канада U20
29.12.
21:00. США U20 – Россия U20
31.12.
17:00. Россия U20 – Германия U20.
Календарь молодёжного чемпионата мира по хоккею-2020
В параллельной группе сыграют молодёжные сборные Швеции, Финляндии, Словакии, Казахстана и Швейцарии. В четвертьфинал выйдут по четыре лучших сборных из каждого квинтета.
«Чемпионат» предлагает принять участие в опросе: «Кто главный соперник сборной России на МЧМ-2020?».
Принять участие в опросе можно на "Рамблере".
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