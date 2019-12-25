Кто главный соперник сборной России на МЧМ-2020?

Завтра, 26 декабря, стартует Молодёжный чемпионат мира по хоккею 2020 года. Мировое первенство пройдёт в двух чешских городах — Тршинеце и Остраве.

Сборная России проведёт четыре матча на групповом этапе:



26.12.

17:00 (мск). Чехия U20 – Россия U20

28.12.

21:00. Россия U20 – Канада U20



29.12.

21:00. США U20 – Россия U20



31.12.

17:00. Россия U20 – Германия U20.

Календарь молодёжного чемпионата мира по хоккею-2020

В параллельной группе сыграют молодёжные сборные Швеции, Финляндии, Словакии, Казахстана и Швейцарии. В четвертьфинал выйдут по четыре лучших сборных из каждого квинтета.

«Чемпионат» предлагает принять участие в опросе: «Кто главный соперник сборной России на МЧМ-2020?».

Принять участие в опросе можно на "Рамблере".

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