Ни один игрок в возрасте до 20 лет не набрал больше восьми очков в этом сезоне КХЛ

Самый максимальный бомбардирский показатель в Континентальной хоккейной лиге среди хоккеистов до 20 лет составляет восемь очков.
Лучший результат в активе форварда «Локомотива» Григория Денисенко — 8 (4+4) очков. Столько же очков в активе защитника «Ак Барса» Даниила Журавлёва и игрока обороны СКА Данилы Галенюка (1+7). Четвёртое место занимает нападающий магнитогорского «Металлурга» Павел Дорофеев — 7 (4+3) очков. Следом располагается нападающий СКА Кирилл Марченко — 6 (3+3) баллов.
Дальше идут Максим Грошев («Нефтехимик») — 5 (1+4), Дмитрий Воронков («Ак Барс») — 4 (1+3), Александр Романов (ЦСКА) — 3 (0+3), Демид Мансуров («Трактор»), Илья Круглов («Динамо» Москва), Даниил Мисюль («Локомотив») — 2 (2+0) очка.
Все перечисленные игроки, за исключением Мансурова, отправились вместе со сборной России на молодёжный чемпионат мира, который стартует завтра, 26 декабря, в Чехии.
- 25 декабря 2019
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