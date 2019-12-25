Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Хоккей / Новости /

Ни один игрок в возрасте до 20 лет не набрал больше восьми очков в этом сезоне КХЛ

Ни один игрок в возрасте до 20 лет не набрал больше восьми очков в этом сезоне КХЛ
Хоккей / КХЛ 0

Самый максимальный бомбардирский показатель в Континентальной хоккейной лиге среди хоккеистов до 20 лет составляет восемь очков.

Лучший результат в активе форварда «Локомотива» Григория Денисенко — 8 (4+4) очков. Столько же очков в активе защитника «Ак Барса» Даниила Журавлёва и игрока обороны СКА Данилы Галенюка (1+7). Четвёртое место занимает нападающий магнитогорского «Металлурга» Павел Дорофеев — 7 (4+3) очков. Следом располагается нападающий СКА Кирилл Марченко — 6 (3+3) баллов.

Дальше идут Максим Грошев («Нефтехимик») — 5 (1+4), Дмитрий Воронков («Ак Барс») — 4 (1+3), Александр Романов (ЦСКА) — 3 (0+3), Демид Мансуров («Трактор»), Илья Круглов («Динамо» Москва), Даниил Мисюль («Локомотив») — 2 (2+0) очка.

Все перечисленные игроки, за исключением Мансурова, отправились вместе со сборной России на молодёжный чемпионат мира, который стартует завтра, 26 декабря, в Чехии.

Надеемся на Хованова, верим в Подколзина. Состав сборной России на МЧМ-2020
У нашей молодёжки есть всё, чтобы выиграть первое за девять лет золото МЧМ.
Комментарии (0)
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2019