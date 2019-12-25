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Минское «Динамо» уступило «Куньлуню», потерпев 11-е поражение подряд

Минское «Динамо» уступило «Куньлуню», потерпев 11-е поражение подряд
Хоккей / КХЛ 0

Китайский клуб «Куньлунь Ред Стар» на домашней площадке победил минское «Динамо» со счётом 2:1 в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. «Драконы» выиграли третий матч из пяти последних, подопечные Крэйга Вудкрофта потерпели 11-е поражение подряд.

Турнирная таблица регулярного чемпионата КХЛ сезона-2019/20

Счёт был открыт на шестой минуте, заброшенной шайбой отметился нападающий команды хозяев Брэндон Ип. Упрочить преимущество «Куньлуню» удалось в концовке второго периода, удачный бросок в актив записал форвард Деванте Смит-Пелли. На 45-й минуте «Динамо» сократило отставание усилиями нападающего Андрея Костицына. В концовке минский клуб не сумел сравнять счёт.

КХЛ - регулярный чемпионат
25 декабря 2019, среда. 14:30 МСК
Куньлунь Ред Стар
Пекин
Окончен
2 : 1
Динамо Мн
Минск
1:0 Ип (Миллер, Шустр) – 05:55' (5x4)   2:0 Смит-Пелли (Челиос) – 39:37' (5x5)   2:1 Костицын – 44:31' (5x5)
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