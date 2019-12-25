Минское «Динамо» уступило «Куньлуню», потерпев 11-е поражение подряд

Китайский клуб «Куньлунь Ред Стар» на домашней площадке победил минское «Динамо» со счётом 2:1 в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. «Драконы» выиграли третий матч из пяти последних, подопечные Крэйга Вудкрофта потерпели 11-е поражение подряд.



Турнирная таблица регулярного чемпионата КХЛ сезона-2019/20



Счёт был открыт на шестой минуте, заброшенной шайбой отметился нападающий команды хозяев Брэндон Ип. Упрочить преимущество «Куньлуню» удалось в концовке второго периода, удачный бросок в актив записал форвард Деванте Смит-Пелли. На 45-й минуте «Динамо» сократило отставание усилиями нападающего Андрея Костицына. В концовке минский клуб не сумел сравнять счёт.