Гарипов, Ручкин и Макмиллан сыграют с «Трактором»

Сегодня, 25 декабря, «Авангард» проведёт последний домашний матч в КХЛ в уходящем году. В гости к «ястребам» приедет челябинский «Трактор». Хозяевам в этом поединке помогут сразу три новобранца команды — Эмиль Гарипов, Семён Ручкин и Брендон Макмиллан, сообщает официальный сайт «Авангарда».

«Сегодня дебютируют сразу три игрока — Гарипов, Макмиллан и Ручкин. Макмиллана мы расцениваем как лидера команды. Любому игроку, пришедшему в новый клуб, требуется время, чтобы влиться в систему игры. Для него сегодня будет проба пера. Но с учётом его опыта, в том числе в НХЛ, мы рассчитываем, что он будет забивать и действовать эффективно. Ручкин — молодой защитник. В условиях грядущего потолка зарплат каждой команде нужно выращивать молодых игроков, именно это мы и стараемся делать», — рассказала наставник «Аванарда» Боб Хартли.

Матч «Авангард» — «Трактор» начнётся в 19:30 мск.