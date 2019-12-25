Беспалов: «Спартак» навязал свою игру, временами моментов у «Сибири» просто не было

Голкипер московского «Спартака» Никита Беспалов прокомментировал победу в Новосибирске над «Сибирью» (5:0).



«Спасибо новосибирцам за встречу, отлично встретили меня. Великолепная атмосфера, как, впрочем, и всегда. Ждал этого матча специально. Вчера сказали, что играть буду я, так что это не было сюрпризом.



Знали, что «Сибирь» начнёт быстро, в скоростной хоккей. Но, как видите, наши ребята были готовы к такому повороту событий. Мы навязали «Сибири» свою игру, и на протяжении долгого времени моментов у наших ворот вообще не было. В третьем периоде немного где-то расслабились, но выстояли. Спасибо команде и болельщикам», — передаёт слова Беспалова корреспондент «Чемпионата» Максим Замятин.



Напомним, что Беспалов отыграл в «Сибири» три сезона (2013-2016), проведя за новосибирскую команду 46 матчей в регулярном чемпионате и 6 матчей в плей-офф.

«Сибирь» разгромно проиграла «Спартаку», пропустив пять шайб