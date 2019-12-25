Вудкрофт: минскому «Динамо» нужно улучшать игру, чтобы получать результаты

Главный тренер минского «Динамо» Крэйг Вудкрофт дал комментарий после поражения от «Куньлунь Ред Стар» (1:2).
«Думаю, это была хорошая игра со стороны обеих команд. Мы создали много моментов и возможностей для того, чтобы взять контроль над игрой, но не сумели ими воспользоваться.
Дэнни Тейлор хорошо действовал в воротах. Сегодня всё решила игра в неравных составах. Хозяева смогли реализовать большинство, а мы – нет.
У нас было три попытки в конце матча, но ни одна не стала результативной. Это расстраивает. Мне понравилось, как мы боролись в третьем периоде. Пытались вернуться в игру, но этого не хватило. Надо продолжать работать и улучшать свою игру, чтобы начать получать результаты», – цитирует тренера официальный сайт минского «Динамо».
- 25 декабря 2019
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