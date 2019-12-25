Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары Итоги 2019 года
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
«Авангард» — «Трактор». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
19:20 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Хоккей / Новости /

Вудкрофт: минскому «Динамо» нужно улучшать игру, чтобы получать результаты

Вудкрофт: минскому «Динамо» нужно улучшать игру, чтобы получать результаты
Хоккей / КХЛ 0

Главный тренер минского «Динамо» Крэйг Вудкрофт дал комментарий после поражения от «Куньлунь Ред Стар» (1:2).

«Думаю, это была хорошая игра со стороны обеих команд. Мы создали много моментов и возможностей для того, чтобы взять контроль над игрой, но не сумели ими воспользоваться.

Дэнни Тейлор хорошо действовал в воротах. Сегодня всё решила игра в неравных составах. Хозяева смогли реализовать большинство, а мы – нет.

У нас было три попытки в конце матча, но ни одна не стала результативной. Это расстраивает. Мне понравилось, как мы боролись в третьем периоде. Пытались вернуться в игру, но этого не хватило. Надо продолжать работать и улучшать свою игру, чтобы начать получать результаты», – цитирует тренера официальный сайт минского «Динамо».

Минское «Динамо» уступило «Куньлуню», потерпев 11-е поражение подряд
Комментарии (0)
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2019