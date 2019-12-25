Скабелка — о 2:6 со СКА: не могу сказать, что «Барыс» проиграл безвольно

Главный тренер «Барыса» Андрей Скабелка поделился впечатлениями от проигранного матча с петербургским СКА (2:6).



«Соперник 24 броска сделал, шесть голов мы пропустили. Много сил потратили. Не могу сказать, что безвольно уступили. Наверное, сегодня многое залетело, которое не залетало нам в прошлых играх. Я могу расстроиться только из-за того, что мы этот матч сыграли дома. Дома не получается у нас показывать хоккей, который у нас получается на выезде. Разберём, подготовимся к следующему матчу. Надеюсь, что следующий матч будет кардинально другим.



Почему заявляем Орехова седьмым защитником? Есть ребята, которые в прошлом году играли намного ярче. Синдром второго года, когда тебе кажется, что так будет всегда, но не всегда так получается. Каждый день, каждую тренировку, каждую игру надо доказывать. Показывать свой уровень и держать его. Не всегда получается, не у всех», — цитирует тренера официальный сайт клуба.

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