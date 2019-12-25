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Логинов: худший матч «Сибири» в сезоне, не могу это объяснить

Логинов: худший матч «Сибири» в сезоне, не могу это объяснить
Хоккей / КХЛ 0

Защитник новосибирской «Сибири» Александр Логинов поделился впечатлениями от проигранного домашнего матча с московским «Спартаком» (0:5). Защитник назвал матч худшим в сезоне.

«Думаю, что матч со «Спартаком» — худший в сезоне. В первом периоде ещё более-менее правильно играли, по счёту. Но во втором периоде допустили много ошибок в своей зоне, стали терять игроков, проиграли пятак. Отсюда и результат. Не могу это объяснить, все команды находятся в равных условиях, но сегодняшний матч просто выпал из всего чемпионата. Саюстова и Пельтолы нам не хватает как лидеров, но есть и другие ребята в команде, готовые к этой роли», — приводит слова Логинова официальный сайт Континентальной хоккейной лиги.

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