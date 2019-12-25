Крикунов: Апальков не готов. Может, сыграет в Магнитогорске. Место для него есть

Главный тренер московского «Динамо» Владимир Крикунов после матча с ЦСКА (3:0) рассказал, когда дебютирует в составе нападающий Даниил Апальков.



«В психологическом плане для ребят важно наконец-то обыграть ЦСКА. Это большое дело. Посмотрим, как там дальше всё будет. На этом ничего не закончилось, впереди ещё два матча.



Апальков — центральный форвард. У нас, как видите, их, мягко говоря, не хватает. Почему сегодня не сыграл? Не готов. Работает. Посмотрим, сыграет ли он до Нового года. Может быть, в последней игре (в Магнитогорске. — Прим. «Чемпионата»). Нельзя пока сказать, в каком звене я его вижу. Посмотрим его. Так нельзя сказать сразу. Место для него в составе есть», — передаёт слова Крикунова корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.

«Динамо» победило ЦСКА в московском дерби