Крикунов: Апальков не готов. Может, сыграет в Магнитогорске. Место для него есть
Главный тренер московского «Динамо» Владимир Крикунов после матча с ЦСКА (3:0) рассказал, когда дебютирует в составе нападающий Даниил Апальков.
«В психологическом плане для ребят важно наконец-то обыграть ЦСКА. Это большое дело. Посмотрим, как там дальше всё будет. На этом ничего не закончилось, впереди ещё два матча.
Апальков — центральный форвард. У нас, как видите, их, мягко говоря, не хватает. Почему сегодня не сыграл? Не готов. Работает. Посмотрим, сыграет ли он до Нового года. Может быть, в последней игре (в Магнитогорске. — Прим. «Чемпионата»). Нельзя пока сказать, в каком звене я его вижу. Посмотрим его. Так нельзя сказать сразу. Место для него в составе есть», — передаёт слова Крикунова корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.
«Динамо» победило ЦСКА в московском дерби
- 25 декабря 2019
-
22:52
-
22:40
-
22:33
-
22:28
-
22:25
-
22:16
-
22:09
-
22:06
-
21:59
-
21:57
-
21:50
-
21:40
-
21:22
-
21:09
-
20:36
-
20:20
-
20:06
-
19:41
-
19:33
-
19:11
-
19:03
-
19:00
-
18:50
-
18:44
-
18:39
-
18:38
-
18:31
-
18:29
-
18:03
-
18:00
-
17:50
-
17:45
-
17:31
-
17:00
-
16:55
Партнерский контент