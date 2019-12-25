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Яшкин – о победном голе в дерби с ЦСКА: обманул сам себя

Яшкин – о победном голе в дерби с ЦСКА: обманул сам себя
Хоккей / КХЛ 0

Нападающий московского «Динамо» Дмитрий Яшкин поделился мнением об игре с ЦСКА (3:0).

«Думаю, что сделали сегодня всё, что хотели сделать, и заслуженно победили. ЦСКА проводил смену, Ваня (Бочаров. – Прим. «Чемпионата») хорошо сыграл, дальше Шипа здорово отдал и там уже бросок у меня получился. Сам себя обманул я в том моменте. Я смотрел, смотрел, а потом решил бросить.

Какая разница, серия там или не серия. Просто дважды в этом сезоне проиграли ЦСКА, надо было уже выигрывать у них, поэтому была очень важная игра. Любой матч принципиальный, а тем более с ЦСКА. Они вчера играли, может быть, у нас и было больше сил. Но у них всё равно очень опытная команда, с которой нелегко играть. Я в телевизоре смотрел вчерашний матч ЦСКА, что успел. Мы и так их знаем, чего там смотреть?

Почему я играл на точке в моменте с голом Чайковски? Мы с Шипачёвым каждый раз договариваемся, кто будет вставать на вбрасываниях.

Я в молодёжной сборной России никого, кроме Круглова не знаю. Ребята молодые, с которыми я не знаком. Будет интересно посмотреть за турниром. Время позволяет, так как не в Америке играют, поэтому буду стараться смотреть матчи», — передаёт слова Яшкина корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.

Посмотреть видео можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.

«Динамо» победило ЦСКА в московском дерби
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