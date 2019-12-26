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Новогодние фанаты, «прятки» талисмана и травма Щербакова. Фото с «Авангард» — «Трактор»

Талисман ХК «Авангард»
Новогодние фанаты, «прятки» талисмана и травма Щербакова. Фото с «Авангард» — «Трактор»
Хоккей / КХЛ 0

25 декабря в Подмосковье на стадионе «Арена-Балашиха» имени Юрия Ляпкина в матче регулярного розыгрыша чемпионата КХЛ хоккейный клуб «Авангард» проиграл челябинскому «Трактору» со счётом 1:3. Челябинский клуб впервые в сезоне оформил серию из трёх побед.

Подопечные Владимира Юрзинова-младшего открыли счёт на седьмой минуте, точным броском отметился нападающий Лукаш Седлак. Команда хозяев сумела восстановить равновесие на табло в середине второго периода, шайбу забросил защитник Вилле Покка. На 48-й минуте «Трактор» вновь вышел вперёд, гол в свой актив записал нападающий Руслан Карлин. Точку в матче за минуту до сирены поставил нападающий Вячеслав Основин.

Лучшие кадры с матча «Авангард» — «Трактор» — в фоторепортаже специального фотокорреспондента «Чемпионата» Александра Сафонова.

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