Братский перформанс «Москва без мяса» и бой Нестерова. Лучшие фото с ЦСКА — «Динамо»

25 декабря в Москве на стадионе «ЦСКА Арена» в матче регулярного розыгрыша чемпионата Континентальной хоккейной лиги хоккейный клуб ЦСКА проиграл московскому «Динамо» со счётом 0:3. «Динамо» впервые в сезоне сумело обыграть ЦСКА в дерби, ранее проиграв две встречи с «армейцами» с одинаковым счётом 1:2. У ЦСКА прервалась победная серия из шести встреч, «Динамо» выиграло третий матч подряд.



Первый период прошёл без заброшенных шайб. Счёт был открыт на 29-й минуте, точным броском отметился нападающий «Динамо» Дмитрий Яшкин. На 51-й минуте подопечные Владимира Крикунова упрочили преимущество, шайбу забросил защитник Михал Чайковски. Точку в концовке поставил оформивший дубль Яшкин. Сухой матч провёл голкипер «Динамо» Иван Бочаров.

Лучшие кадры с матча ЦСКА — «Динамо» — в фоторепортаже специального фотокорреспондента «Чемпионата» Дмитрия Голубовича.