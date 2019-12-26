Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары Итоги 2019 года
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
«Локомотив» — «Йокерит». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
18:50 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Хоккей / Новости /

Братский перформанс «Москва без мяса» и бой Нестерова. Лучшие фото с ЦСКА — «Динамо»

Матч ЦСКА — «Динамо»
Братский перформанс «Москва без мяса» и бой Нестерова. Лучшие фото с ЦСКА — «Динамо»
Хоккей / КХЛ 0

25 декабря в Москве на стадионе «ЦСКА Арена» в матче регулярного розыгрыша чемпионата Континентальной хоккейной лиги хоккейный клуб ЦСКА проиграл московскому «Динамо» со счётом 0:3. «Динамо» впервые в сезоне сумело обыграть ЦСКА в дерби, ранее проиграв две встречи с «армейцами» с одинаковым счётом 1:2. У ЦСКА прервалась победная серия из шести встреч, «Динамо» выиграло третий матч подряд.

Первый период прошёл без заброшенных шайб. Счёт был открыт на 29-й минуте, точным броском отметился нападающий «Динамо» Дмитрий Яшкин. На 51-й минуте подопечные Владимира Крикунова упрочили преимущество, шайбу забросил защитник Михал Чайковски. Точку в концовке поставил оформивший дубль Яшкин. Сухой матч провёл голкипер «Динамо» Иван Бочаров.

Лучшие кадры с матча ЦСКА — «Динамо» — в фоторепортаже специального фотокорреспондента «Чемпионата» Дмитрия Голубовича.

Комментарии (0)
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2019