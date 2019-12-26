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Зуб — о хет-трике: здорово, что всё залетело, забрал себе шайбу на память

Зуб — о хет-трике: здорово, что всё залетело, забрал себе шайбу на память
Хоккей / КХЛ 0

Защитник петербургского СКА Артём Зуб прокомментировал результат матча с казахстанским «Барысом» (6:2). В этой встрече хоккеист оформил дебютный хет-трик в КХЛ.

«Хорошо, что выиграли, но если говорить по содержанию игры, то могли действовать лучше. Что-то конкретное обозначить не могу, просто в целом следовало в определённых моментах сыграть внимательнее, пасы друг другу точнее отдавать.

Очень рад, здорово, что всё залетело, забрал себе шайбу на память», — приводит слова Зуба пресс-служба КХЛ.

Победа над «Барысом» стала для СКА пятой в последних шести встречах, команда занимает второе место в турнирной таблице Западной конференции. «Барыс» потерпел второе поражение кряду и занимает четвёртое место в таблице Восточной конференции.

Зуб стал шестым защитником в истории КХЛ, отметившимся хет-триком
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