Андриевский — о селекции в дедлайн: «Сочи» бы укрепился. Кем? Рынок пуст

Главный тренер ХК «Сочи» Александр Андриевский после поражения в матче регулярного чемпионата КХЛ с «Северсталью» (2:4) ответил на вопрос о селекции клуба в дедлайн.

«Наша игра оставила двоякое впечатление. Местами неплохо играли, а местами безобразно. Немножко нас сегодня подвела дисциплина, были неоправданные удаления. Возможно, поэтому игра для нас так закончилась. В неравных составах соперник сыграл лучше, это и сыграло главную роль. В третьем периоде, когда терять нам было нечего, пошли вперёд, но соперник, надо отдать должное, грамотно сыграл на удержание счёта. Шайбой владели, а моментов было немного.

Как сыграли наши новички из «Ак Барса» Лещенко и Абросимов? Я не любитель кого-то выделять. Они только прилетели, тяжело добирались, сейчас какие-то оценки тяжело давать. Не выпали из состава, это самое главное. Будем ли укрепляться? Да мы бы укрепились. Кем? Рынок, к сожалению, пуст», — цитирует Андриевского пресс-служба КХЛ.