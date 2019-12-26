Стал известен окончательный состав сборной Швеции на МЧМ-2020

Тренерский штаб молодёжной сборной Швеции назвал предварительный состав на молодёжный чемпионат мира 2020 года.
В состав сборной были включены шесть победителей юношеского чемпионата мира 2019 года: голкипер Гьюго Алнефельт, защитники Филип Броберг и Тобиас Бьёрнфот, а также нападающие Александер Хольц, Лукас Рэймонд и Карл Хенрикссон.
Вратари: Еспер Элиассон («Вёкше»), Гьюго Алнефельт (ХВ 71), Эрик Портилло («Дабек», USHL).
Защитники: Адам Гиннинг («Линчёпинг»), Филип Броберг («Шеллефтео»), Маттиас Норлиндер (МОДО), Тобиас Бьёрнфот («Онтарио», АХЛ), Нильс Лундквист («Лулео»), Расмус Сандин («Торонто», АХЛ), Виктор Сёдерстрём («Брюнес»).
Нападающие: Александер Хольц («Юргорден»), Самуэль Фагемо, Лукас Рэймонд, Карл Хенрикссон, Линус Нэссен (все — «Фрёлунда»), Оскар Бек («Фэрьестад»), Никола Пасик («Карлскога»), Нильс Хёгландер («Рёгле»), Йонатан Берггрен («Шеллефтео»), Давид Густафссон («Виннипег»), Уго Густафссон («Сёдертелье»), Линус Оберг («Эребру»).
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