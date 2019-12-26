Певица Пелагея сообщила о разводе с форвардом ЦСКА Телегиным

Певица Пелагея в своём "инстаграме" опубликовала пост, в котором сообщила о разводе с форвардом ЦСКА Иваном Телегиным.
«Друзья, так как по сети пошли вбросы, о том что «кто-то что-то видел» и т. д. по просьбе Поли делаем ЗДЕСЬ для вас заявление: «Да, мы всё-таки решили расставаться.
Всё у всех случается, все мы делаем ошибки… О трех годах семейной жизни не жалею нисколько. Но на этом наша история закончилась. Хочется верить, что у нас получится сохранить уважение друг к другу и желание быть хорошими родителями для Таси.
Несмотря на то что любой развод — малоприятный процесс, мы сохраняем лояльность и надеемся, что сможем решить все вопросы интеллигентно, достойно и как положено. Верю, что люди меня поймут, и не будут осуждать. Ну, и… жизнь продолжается. Не перестаём болеть за русский хоккей! Всем — добра», — написала Пелагея (орфография и пунктуация поста сохранены. — Прим. «Чемпионата»).
- 26 декабря 2019
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