Певица Пелагея сообщила о разводе с форвардом ЦСКА Телегиным

Певица Пелагея в своём "инстаграме" опубликовала пост, в котором сообщила о разводе с форвардом ЦСКА Иваном Телегиным.

«Друзья, так как по сети пошли вбросы, о том что «кто-то что-то видел» и т. д. по просьбе Поли делаем ЗДЕСЬ для вас заявление: «Да, мы всё-таки решили расставаться.

Всё у всех случается, все мы делаем ошибки… О трех годах семейной жизни не жалею нисколько. Но на этом наша история закончилась. Хочется верить, что у нас получится сохранить уважение друг к другу и желание быть хорошими родителями для Таси.

Несмотря на то что любой развод — малоприятный процесс, мы сохраняем лояльность и надеемся, что сможем решить все вопросы интеллигентно, достойно и как положено. Верю, что люди меня поймут, и не будут осуждать. Ну, и… жизнь продолжается. Не перестаём болеть за русский хоккей! Всем — добра», — написала Пелагея (орфография и пунктуация поста сохранены. — Прим. «Чемпионата»).