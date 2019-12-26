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Тренер США: Брагин и Хантер – великолепные тренеры, я ещё таким не считаюсь

Тренер США: Брагин и Хантер – великолепные тренеры, я ещё таким не считаюсь
Хоккей / МЧМ по хоккею 2020 0

Главный тренер молодёжной сборной США Скотт Санделин поделился ожиданиями от встречи со сборными России и Канады на чемпионате мира 2020 года.

«Я не беспокоюсь, что ребята будут слишком перевозбуждены перед игрой с Канадой. Думаю, это хорошо, что первый матч именно с этим соперником. Надо провести пару смен, успокоится. Главное – хорошо начать, чтобы все включились. Надеюсь, мы забьём первыми и будем играть с преимуществом в счёте.

Играть против таких тренеров, как Хантер или Брагин, — это вызов? Да, это великолепные тренеры, я ещё таким, наверное, не считаюсь. Я горжусь тем, что тренирую эту команду на чемпионате мира. Будет здорово сыграть с их командами и научиться чему-то у них по тому, как они работают во время матча.

Наш главный соперник в этой группе? Все команды. Группа смерти? Ну, когда-то с ними придётся сыграть. Мы будем идти от игры к игре, начиная с Канады. Посмотрим, являемся ли мы фаворитами на этом турнире», — передаёт слова Санделина корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.

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