Якушев — о матче на Красной площади: непередаваемое чувство

Председатель Совета легенд Ночной хоккейной лиги, двукратный олимпийский чемпион Александр Якушев поделился впечатлениями от матча на Красной площади.



«Играть на Красной площади — непередаваемое чувство», — приводит слова Якушева пресс-служба лиги.



Традиционный предновогодний товарищеский матч Ночной хоккейной лиги состоялся на Красной площади 25 декабря. В составе «красных» на лёд вышли президент России Владимир Путин, глава Минобороны Сергей Шойгу, а также легенды хоккея. Их соперниками выступили президент «Норильского никеля», глава Попечительского совета Фонда развития любительского хоккея «НХЛ» Владимир Потанин, губернаторы Андрей Воробьёв и Алексей Дюмин, бизнесмены Геннадий Тимченко и Роман Ротенберг, музыкант Игорь Бутман и другие.



Матч завершился со счётом 8:5 в пользу команды, в которой играл Владимир Путин.



«Очень приятно играть в хоккей. Это дело мы любим, и я лично рад, что наши руководители, особенно Владимир Владимирович, уделяют этому внимание и любят хоккей», — сказал член Совета легенд Ночной лиги, трёхкратный чемпион мира Сергей Фёдоров.



Член президиума Фонда «НХЛ», олимпийский чемпион Валерий Каменский отметил хорошую физическую форму главы государства: «Президент здорово сыграл. С его графиком это тяжело, но он показывает хороший хоккей».



В прошлом году аналогичный товарищеский матч состоялся 29 декабря. Генеральный партнёр Ночной хоккейной лиги — компания «Норникель».

Президент «Норникеля», председатель попечительского совета Фонда развития любительского хоккея «Ночная хоккейная лига» Владимир Потанин Фото: Борис Татаринов, Ночная хоккейная лига