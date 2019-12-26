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Якушев — о матче на Красной площади: непередаваемое чувство

Якушев — о матче на Красной площади: непередаваемое чувство
Хоккей / Ночная Лига 0

Председатель Совета легенд Ночной хоккейной лиги, двукратный олимпийский чемпион Александр Якушев поделился впечатлениями от матча на Красной площади.

«Играть на Красной площади — непередаваемое чувство», — приводит слова Якушева пресс-служба лиги.

Традиционный предновогодний товарищеский матч Ночной хоккейной лиги состоялся на Красной площади 25 декабря. В составе «красных» на лёд вышли президент России Владимир Путин, глава Минобороны Сергей Шойгу, а также легенды хоккея. Их соперниками выступили президент «Норильского никеля», глава Попечительского совета Фонда развития любительского хоккея «НХЛ» Владимир Потанин, губернаторы Андрей Воробьёв и Алексей Дюмин, бизнесмены Геннадий Тимченко и Роман Ротенберг, музыкант Игорь Бутман и другие.

Матч завершился со счётом 8:5 в пользу команды, в которой играл Владимир Путин.

«Очень приятно играть в хоккей. Это дело мы любим, и я лично рад, что наши руководители, особенно Владимир Владимирович, уделяют этому внимание и любят хоккей», — сказал член Совета легенд Ночной лиги, трёхкратный чемпион мира Сергей Фёдоров.

Член президиума Фонда «НХЛ», олимпийский чемпион Валерий Каменский отметил хорошую физическую форму главы государства: «Президент здорово сыграл. С его графиком это тяжело, но он показывает хороший хоккей».

В прошлом году аналогичный товарищеский матч состоялся 29 декабря. Генеральный партнёр Ночной хоккейной лиги — компания «Норникель».

Президент «Норникеля», председатель попечительского совета Фонда развития любительского хоккея «Ночная хоккейная лига» Владимир Потанин

Президент «Норникеля», председатель попечительского совета Фонда развития любительского хоккея «Ночная хоккейная лига» Владимир Потанин

Фото: Борис Татаринов, Ночная хоккейная лига

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