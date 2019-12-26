Соколов — о травме Лауко: я ничего не делал, он просто неудачно упал

Нападающий молодёжной сборной России Егор Соколов оценил игру с чехами (3:4) и прокомментировал эпизод с травмой Якуба Лауко.



«Моё столкновение с Лауко? В принципе, я ничего не делал. Поднял клюшку сзади, не пытался нанести ему травму, и вообще никогда не намерен такое делать. Это хоккей. Желаю Лауко скорейшего выздоровления и надеюсь, что у него всё будет хорошо. Если бы я его сейчас увидел, я бы извинился. Но, повторюсь, намеренно я ничего не делал, он просто неудачно упал.



Плохое начало? Мы не реализовали свои моменты, а чехи забили. Нам надо быть где-то хладнокровнее, где-то голову поднять для передачи. Будем готовиться к следующим играм, у нас всё впереди, это только начало турнира. Чехи провоцировали? Они всегда так играют, и, видимо, им это помогло сегодня», — передаёт слова Соколова корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.

Сборная России «сломала» чеха Лауко на 53-й секунде. Год назад он грязно бил Подколзина Наши парни решили не церемониться с соперником. Главное, чтобы российский хоккеист Егор Соколов не получил дисквалификацию.