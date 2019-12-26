Брагин — о поражении от Чехии на МЧМ: сборной России нужно улучшать дисциплину

Главный тренер сборной России Валерий Брагин поделился впечатлениями от проигранного матча с командой Чехии (3:4) на молодёжном чемпионате мира 2020 года, отметив низкую дисциплину подопечных.



«Всем понятно, что был какой-то сумбур, необязательные голы получили. Если брать в общем, то моментами всё было неплохо. Нужно улучшать дисциплину, работать над большинством и меньшинством. Первый матч чемпионата мира, мы спокойно готовились, без каких-то накачек. Повторюсь, дисциплину надо улучшать. К Канаде будем готовиться в обычном режиме, завтра тренировка, поработаем над чем нужно. Спокойно будем готовиться», — передаёт слова Брагина корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.



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