Брагин — о поражении от Чехии на МЧМ: сборной России нужно улучшать дисциплину
Главный тренер сборной России Валерий Брагин поделился впечатлениями от проигранного матча с командой Чехии (3:4) на молодёжном чемпионате мира 2020 года, отметив низкую дисциплину подопечных.
«Всем понятно, что был какой-то сумбур, необязательные голы получили. Если брать в общем, то моментами всё было неплохо. Нужно улучшать дисциплину, работать над большинством и меньшинством. Первый матч чемпионата мира, мы спокойно готовились, без каких-то накачек. Повторюсь, дисциплину надо улучшать. К Канаде будем готовиться в обычном режиме, завтра тренировка, поработаем над чем нужно. Спокойно будем готовиться», — передаёт слова Брагина корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.
Календарь молодёжного чемпионата мира по хоккею 2020
9 тысяч чехов запугали сборную России. Наши парни дали повод, судьи засыпали их удалениями
Подопечные Брагина нахватали удалений, а молодой вратарь Аскаров не справился с волнением.
- 26 декабря 2019
-
21:06
-
21:00
-
20:56
-
20:56
-
20:44
-
20:40
-
20:37
-
20:35
-
20:31
-
20:28
-
20:26
-
20:23
-
20:21
-
20:18
-
20:16
-
20:15
-
20:12
-
20:04
-
19:51
-
19:47
-
19:44
-
19:44
-
19:36
-
19:31
-
19:21
-
19:17
-
19:14
-
19:12
-
19:11
-
19:00
-
18:51
-
18:14
-
18:07
-
17:38
-
17:32
Партнерский контент