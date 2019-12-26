Тренер сборной Чехии: не думаю, что в моменте с травмой Лауко Соколов нарушил правила
Главный тренер молодёжной сборной Чехии Вацлав Варада подвёл итоги матча с Россией (4:3) на МЧМ-2020.
«Я несколько раз пересмотрел момент с травмой Лауко, не думаю, что там было нарушение. У него травма связки колена. По первым прогнозам он уже не сможет сыграть на турнире, но завтра ему сделают МРТ, посмотрим, насколько там всё серьёзно.
Матч был нервный для обеих команд. У нас было непростое начало, даже несмотря на то, что мы забили два гола. Первые 10 минут были тяжёлыми для нас, сборная России играла хорошо. Они играли в тело, мы тоже старались показывать силовую борьбу. Знаем, что у них качественные игроки, которые могут сделать результат», — передаёт слова Варады корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.
Сборная России «сломала» чеха Лауко на 53-й секунде. Год назад он грязно бил Подколзина
Наши парни решили не церемониться с соперником. Главное, чтобы российский хоккеист Егор Соколов не получил дисквалификацию.
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