Тренер сборной Чехии: не думаю, что в моменте с травмой Лауко Соколов нарушил правила

Главный тренер молодёжной сборной Чехии Вацлав Варада подвёл итоги матча с Россией (4:3) на МЧМ-2020.



«Я несколько раз пересмотрел момент с травмой Лауко, не думаю, что там было нарушение. У него травма связки колена. По первым прогнозам он уже не сможет сыграть на турнире, но завтра ему сделают МРТ, посмотрим, насколько там всё серьёзно.



Матч был нервный для обеих команд. У нас было непростое начало, даже несмотря на то, что мы забили два гола. Первые 10 минут были тяжёлыми для нас, сборная России играла хорошо. Они играли в тело, мы тоже старались показывать силовую борьбу. Знаем, что у них качественные игроки, которые могут сделать результат», — передаёт слова Варады корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.

Сборная России «сломала» чеха Лауко на 53-й секунде. Год назад он грязно бил Подколзина Наши парни решили не церемониться с соперником. Главное, чтобы российский хоккеист Егор Соколов не получил дисквалификацию.