Зюзин: хорошо, что поражение от чехов случилось на групповом этапе

Известный защитник и тренер Андрей Зюзин поделился мнением о первом матче российской молодёжной сборной на МЧМ. Сборная России проиграла Чехии со счётом 3:4.



«Первый блин, как говорится, вышел комом. Но хорошо, что это поражение случилось на групповом этапе. Оно подействует на сборную в качестве холодного душа. Выводы в штабе сборной есть кому делать, работу над ошибками проведут, уверен. Играть было непросто по нескольким причинам: первый матч на МЧМ, тем более против хозяев, волнение и эмоции, желание показать себя. Мандраж чувствовался. Тренеры сборной опытные все, они найдут что сказать и сделать.



Сразу надо отметить, что игра с канадцами состоится через двое суток, а значит, есть время на тренировки и работу. В игре с чехами понравилось, как наши «сборники» боролись на пятаке, как играли в большинстве, как двигали шайбу. Это хороший показатель. С другой стороны, у чехов проходили острые контратаки, но другого варианты у них, наверное, не было. А вот дисциплину нам необходимо подтянуть. Надо поддержать сборную. Делать далеко идущие выводы сейчас не время. Ребят поддержать надо. Обсуждать будем после МЧМ – готовимся к следующим мачтам и сильным соперникам. Самая важная – следующая игра», — сказал Зюзин «Чемпионату».

9 тысяч чехов запугали сборную России. Наши парни дали повод, судьи засыпали их удалениями Подопечные Брагина нахватали удалений, а молодой вратарь Аскаров не справился с волнением.