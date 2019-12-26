Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары Итоги 2019 года
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Хоккей / Новости /

Защитники «Чикаго» Де Хаан и Сибрук выбыли из строя до конца сезона

Защитники «Чикаго» Де Хаан и Сибрук выбыли из строя до конца сезона
Хоккей / НХЛ 0

Стала известна ситуация с травмированными игроками клуба Национальной хоккейной лиги «Чикаго Блэкхоукс», информирует американская команда в «Твиттере».

Нападающий Брэндон Саад выбыл на три недели. Защитники Кэлвин Де Хаан и Брент Сибрук в нынешнем сезоне уже не сыграют, оба хоккеиста травмировали правое плечо и перенесут операции. Сибрук, кроме того, перенесёт ещё две операции на ногах.

28-летний Де Хаан в нынешнем чемпионате сыграл в 29 матчах, записав на свой счёт 6 (1+5) очков при показателе полезности «+10» и десяти минутах штрафа. 34-летний Сибрук принял участие в 32 встречах, заработав 4 (3+1) балла при показателе полезности «+1» и восьми минутах штрафа.

Календарь регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги

Комментарии (0)
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2019