Защитники «Чикаго» Де Хаан и Сибрук выбыли из строя до конца сезона

Стала известна ситуация с травмированными игроками клуба Национальной хоккейной лиги «Чикаго Блэкхоукс», информирует американская команда в «Твиттере».



Нападающий Брэндон Саад выбыл на три недели. Защитники Кэлвин Де Хаан и Брент Сибрук в нынешнем сезоне уже не сыграют, оба хоккеиста травмировали правое плечо и перенесут операции. Сибрук, кроме того, перенесёт ещё две операции на ногах.



28-летний Де Хаан в нынешнем чемпионате сыграл в 29 матчах, записав на свой счёт 6 (1+5) очков при показателе полезности «+10» и десяти минутах штрафа. 34-летний Сибрук принял участие в 32 встречах, заработав 4 (3+1) балла при показателе полезности «+1» и восьми минутах штрафа.



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