Пелино: счастлив, что у «Локомотива» есть Ткачёв. Он будет одним из ключевых игроков

Старший тренер «Локомотива» Майкл Пелино прокомментировал итоги матча с «Йокеритом» (3:4 ОТ).
«Считаю, что соперник сегодня очень здорово играл и заслужил эту победу. Мне не понравилось начало игры. Наверное, это один из худших наших периодов в сезоне. Однако мне нравится, что ребята находят в себе силы и борются до конца, хотя бы одно очко есть сегодня. Возможно, нам больше нравится играть в Хельсинки, а «Йокериту» — у нас.
Мы прекрасно знаем, что «Йокерит» — хорошая команда. Все игры с ними проходят на пределе возможностей.
В концовке шайба попала в Черепанова, и неизвестно, что было бы, если бы он остался после этого в игре.
Я счастлив, что у нас есть Ткачёв. Конечно, ему нужно время для адаптации в новом коллективе. Возможно, ему неудобно было на краю, ведь он чистый центр. Уверен, что он будет одним из ключевых игроков команды, и позже мы определим, куда его поставить», — передаёт слова Пелино корреспондент «Чемпионата» Алексей Земцов.
- 26 декабря 2019
-
22:21
-
22:07
-
21:45
-
21:26
-
21:25
-
21:20
-
21:15
-
21:13
-
21:06
-
21:00
-
20:56
-
20:56
-
20:44
-
20:40
-
20:37
-
20:35
-
20:31
-
20:28
-
20:26
-
20:23
-
20:21
-
20:18
-
20:16
-
20:15
-
20:12
-
20:04
-
19:51
-
19:47
-
19:44
-
19:44
-
19:36
-
19:31
-
19:21
-
19:17
-
19:14