Пелино: счастлив, что у «Локомотива» есть Ткачёв. Он будет одним из ключевых игроков

Старший тренер «Локомотива» Майкл Пелино прокомментировал итоги матча с «Йокеритом» (3:4 ОТ).



«Считаю, что соперник сегодня очень здорово играл и заслужил эту победу. Мне не понравилось начало игры. Наверное, это один из худших наших периодов в сезоне. Однако мне нравится, что ребята находят в себе силы и борются до конца, хотя бы одно очко есть сегодня. Возможно, нам больше нравится играть в Хельсинки, а «Йокериту» — у нас.



Мы прекрасно знаем, что «Йокерит» — хорошая команда. Все игры с ними проходят на пределе возможностей.



В концовке шайба попала в Черепанова, и неизвестно, что было бы, если бы он остался после этого в игре.



Я счастлив, что у нас есть Ткачёв. Конечно, ему нужно время для адаптации в новом коллективе. Возможно, ему неудобно было на краю, ведь он чистый центр. Уверен, что он будет одним из ключевых игроков команды, и позже мы определим, куда его поставить», — передаёт слова Пелино корреспондент «Чемпионата» Алексей Земцов.

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