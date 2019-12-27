Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары Итоги 2019 года
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
«Трактор» — «Спартак». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
16:50 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Хоккей / Новости /

ЦСКА обменял нападающего Коростелёва в «Адмирал»

ЦСКА обменял нападающего Коростелёва в «Адмирал»
Хоккей / КХЛ 0

ЦСКА обменял нападающего Никиту Коростелёва в «Адмирал», информирует пресс-служба московского клуба. «Армейский» клуб получил за игрока денежную компенсацию.

22-летний воспитанник ЦСКА в этом году вернулся в московский клуб из Северной Америки. В составе «Звезды» он провёл семь матчей в регулярном чемпионате ВХЛ и набрал 8 (4+4) очков при показателе полезности «+3».

Коростелёв перебрался в фарм-клуб «Коламбус Блю Джекетс» в сентябре 2018 года. 22-летний хоккеист является воспитанником ЦСКА. С 14 лет Никита выступал в Северной Америке, в том числе за клубы «Сарния Стинг» (ОХЛ), «Питерборо Пэйтс» (ОХЛ) и «Лаваль Рокет» (АХЛ).

До перехода в «Кливленд Монстерс» в сезоне-2017/18 сыграл 64 матча в регулярном первенстве юниорской лиги Онтарио и набрал 75 (30+45) очков при показателе полезности «-23». После завершения «регулярки» ОХЛ форвард дебютировал в АХЛ. Защищая цвета клуба «Лаваль Рокет», забросил одну шайбу и отдал одну голевую передачу при показателе полезности «-8» и двух минутах штрафного времени.

Нападающий Никита Коростелёв продолжит карьеру в системе ЦСКА
Комментарии (0)
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2019