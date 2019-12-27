Защитник «Сочи» Назаревич будет обменян в СКА

Как стало известно «Чемпионату», защитник хоккейного клуба «Сочи» Илья Назаревич будет обменян в СКА.

27-летний Назаревич в нынешнем сезоне сделал одну результативную передачу в 11 матчах регулярного чемпионата КХЛ при показателе полезности "-2" и шесть минутах штрафного времени. В 12 встречах за «Тамбов» в ВХЛ Илья набрал 2 (0+2) очка при полезности "-3".

В минувшем сезоне Назаревич защищал цвета «Салавата Юлаева» и «Торпедо». За уфимский клуб он сыграл 14 матчей, в которых сделал одну голевую передачу. А в 15 матчах регулярного чемпионата КХЛ в составе «Торпедо» забросил одну шайбу и отдал две голевые передачи. Кроме того, он заработал показатель полезности «–8» и шесть минут штрафа. В плей-офф на его счету 1 (0+1) очко в семи играх при показателе полезности «–7».