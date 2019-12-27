«Амур» отыгрался с 0:3 во второй раз за неделю и обыграл «Автомобилист» по буллитам

В очередном матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги «Амур» принимал «Автомобилист». Матч завершился со счётом 4:3 Б в пользу команды Александра Гулявцева. Хабаровский клуб продлил победную серию до четырёх матчей, в свою очередь гости не смогли одержать пятую победу кряду.

Счёт в матче был открыт на второй минуте первого периода, когда отличился форвард гостей Питер Холланд. Спустя шесть минут ошибкой «Амура» при игре в обороне воспользовался Дэн Секстон. В начале второго периоде Брукс Мэйсек реализовал большинство и довёл счёт до крупного.

Однако хозяева смогли во второй раз за неделю отыграться со счёта 0:3. Сначала Кирилл Рассказов удачно сыграл на подправлении, а затем дважды Якуба Коваржа огорчил Вячеслав Ушенин. Судьба матча решилась в серии послематчевых бросков, где точнее были хозяева.

Видео лучших моментов матча можно посмотреть на официальном сайте КХЛ.