«Амур» отыгрался с 0:3 во второй раз за неделю и обыграл «Автомобилист» по буллитам

В очередном матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги «Амур» принимал «Автомобилист». Матч завершился со счётом 4:3 Б в пользу команды Александра Гулявцева. Хабаровский клуб продлил победную серию до четырёх матчей, в свою очередь гости не смогли одержать пятую победу кряду.
Счёт в матче был открыт на второй минуте первого периода, когда отличился форвард гостей Питер Холланд. Спустя шесть минут ошибкой «Амура» при игре в обороне воспользовался Дэн Секстон. В начале второго периоде Брукс Мэйсек реализовал большинство и довёл счёт до крупного.
Однако хозяева смогли во второй раз за неделю отыграться со счёта 0:3. Сначала Кирилл Рассказов удачно сыграл на подправлении, а затем дважды Якуба Коваржа огорчил Вячеслав Ушенин. Судьба матча решилась в серии послематчевых бросков, где точнее были хозяева.
Видео лучших моментов матча можно посмотреть на официальном сайте КХЛ.
- 27 декабря 2019
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