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«Амур» отыгрался с 0:3 во второй раз за неделю и обыграл «Автомобилист» по буллитам

«Амур» отыгрался с 0:3 во второй раз за неделю и обыграл «Автомобилист» по буллитам
Хоккей / КХЛ 0

В очередном матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги «Амур» принимал «Автомобилист». Матч завершился со счётом 4:3 Б в пользу команды Александра Гулявцева. Хабаровский клуб продлил победную серию до четырёх матчей, в свою очередь гости не смогли одержать пятую победу кряду.

Счёт в матче был открыт на второй минуте первого периода, когда отличился форвард гостей Питер Холланд. Спустя шесть минут ошибкой «Амура» при игре в обороне воспользовался Дэн Секстон. В начале второго периоде Брукс Мэйсек реализовал большинство и довёл счёт до крупного.

КХЛ - регулярный чемпионат
27 декабря 2019, пятница. 12:00 МСК
Амур
Хабаровск
Окончен
4 : 3
Б
Автомобилист
Екатеринбург
0:1 Холланд (Секстон, Мозер) – 01:02' (5x5)   0:2 Секстон (Холланд) – 07:11' (4x4)   0:3 Мэйсек (Доус) – 25:36' (5x4)   1:3 Рассказов (Йордан) – 27:31' (5x5)   2:3 Ушенин Вячеслав (Язьков, Руденков) – 44:18' (5x5)   3:3 Ушенин Вячеслав (Горшков, Ушенин Владислав) – 55:48' (5x5)   4:3 Рассказов – 65:00' (ПБ)

Однако хозяева смогли во второй раз за неделю отыграться со счёта 0:3. Сначала Кирилл Рассказов удачно сыграл на подправлении, а затем дважды Якуба Коваржа огорчил Вячеслав Ушенин. Судьба матча решилась в серии послематчевых бросков, где точнее были хозяева.

Видео лучших моментов матча можно посмотреть на официальном сайте КХЛ.

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