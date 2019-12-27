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«Авангард» заключил новые контракты с Емелиным и Широковым

«Авангард» заключил новые контракты с Емелиным и Широковым
Хоккей / КХЛ 0

Хоккейный клуб «Авангард» продлил контракты сроком на два года с защитником Алексеем Емелиным и нападающим Сергеем Широковым, информирует пресс-служба омского клуба.

В нынешнем сезоне 33-летний Емелин принял участие только в восьми матчах регулярного чемпионата КХЛ, пропустив большую часть сезона из-за травмы. Алексей не отметился результативными действиями, заработав показатель полезности "+1" и набрав 10 минут штрафа.

33-летний Широков сыграл в сезоне-2019/2020 24 матча, в которых забросил семь шайб и сделал 11 результативных передач при полезности "+10" и 12 минутах штрафа.

Ранее омский клуб также заключил новые соглашения с финским защитником Вилле Поккой и российским нападающим Алексеем Терещенко.

«Авангард» продлил контракт с Поккой и заключил полноценное соглашение с Терещенко
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