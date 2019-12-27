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«Авангард» продлил контракт с Поккой и заключил полноценное соглашение с Терещенко

«Авангард» продлил контракт с Поккой и заключил полноценное соглашение с Терещенко
Хоккей / КХЛ 0

Хоккейный клуб «Авангард» продлил контракт с финским защитником Вилле Поккой на два года и заключил полноценное соглашение с Алексеем Терещенко до конца года, сообщает официальный сайт клуба.

Покка второй сезон проводит за «ястребов». В прошлом сезоне он набрал 20 (9+11) очков в 80 матчах, в нынешнем провёл 41 матч и набрал 11 (1+10) очков. До переезда в КХЛ финн выступал в АХЛ за «Рокфорд Айс Хогс», так и не сумев дебютировать за основу в НХЛ — «Чикаго Блэкхокс».

Алексею Терещенко 39 лет. В прошлом сезоне выступал за минское «Динамо», где набрал 16 (6+10) очков в 30 матчах. В сезоне-2019/2020 он провёл три игры за «Авангард» и отметился 1 (0+1) набранным очком с показателем полезности "+1".

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