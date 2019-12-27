Яшкин единолично возглавил список лучших снайперов сезона КХЛ

В очередном матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги «Барыс» принимает в Нур-Султане московское «Динамо» (0:2, завершён первый период).



Вторую шайбу в ворота казахстанского клуба отправил нападающий Дмитрий Яшкин, реализовавший численный перевес. Форвард сборной Чехии отметился 19-м голом в сезоне и вышел на чистое первое место в КХЛ по количеству результативных бросков. Он опередил на один гол нападающего «Салавата Юлаева» Никиту Сошникова.



Голевую передачу на свой счёт записал форвард бело-голубых Вадим Шипачёв, занимающий первое место в списке бомбардиров. Теперь на его счету 44 очка, он опережает на один балл Яшкина.

Посмотреть видео гола Яшкина можно на официальном сайте КХЛ.