КХЛ подтвердила переход Кулды в «Северсталь»

Защитник Артур Кулда заключил контракт с «Северсталью». Об этом информирует пресс-служба КХЛ в «Твиттере». Ранее об этом сообщал «Чемпионат».

Соглашение рассчитано до конца сезона. Ранее игрок не смог трудоустроиться в рижском «Динамо».

В нынешнем сезоне 31-летний защитник провёл шесть матчей, отметившись двумя результативными передачами при показателе полезности «-2». Кулда пополнил ряды «Динамо» 5 декабря нынешнего года.



В прошлом сезоне Кулда в составе «Северстали» набрал 7 (2+5) очков в 59 матчах регулярного чемпионата при показателе полезности «-8» и 42 минутах штрафного времени.



Ранее опытный защитник также защищал цвета «Сибири», «Салавата Юлаева», «Йокерита» и «Куньлунь Ред Стар». За семь сезонов в лиге Кулда принял участие в 369 матчах, в которых забросил 20 шайб и сделал 51 результативную передачу при полезности «-3» и 292 штрафных минутах.