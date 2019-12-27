«Салават Юлаев» потерпел второе поражение на Кубке Шпенглера

В очередном матче Кубка Шпенглера «Салават Юлаев» встречался финским клубом ТПС. Встреча завершилась со счётом 4:3 в пользу финской команды. В первом матче на турнире уфимская команда проиграла «Амбри-Пиотте» — 1:4.
В составе победителей точными бросками отметились Оскари Лехтинен, Алекси Антталайнен, Тони Сунд и Илари Фильппула. У «Салавата» заброшенными шайбами отметился Эдуард Гиматов, Станислав Гареев и Родион Амиров.
Согласно регламенту, победитель группы выходит напрямую в полуфинал, а занявшие вторые и третье места команды сыграют в четвертьфиналах.
В предыдущем Кубке Шпенглера от КХЛ выступал магнитогорский «Металлург», вылетевший в четвертьфинале.
Кубок Шпенглера — старейший международный хоккейный турнир, с 1923 года проходящий в Давосе. В турнире всегда принимают участие местная команда и сборная Канады, состоящая из хоккеистов, выступающих в европейских лигах.
- 27 декабря 2019
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