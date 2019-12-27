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«Салават Юлаев» потерпел второе поражение на Кубке Шпенглера

«Салават Юлаев» потерпел второе поражение на Кубке Шпенглера
Хоккей / Прочие 0

В очередном матче Кубка Шпенглера «Салават Юлаев» встречался финским клубом ТПС. Встреча завершилась со счётом 4:3 в пользу финской команды. В первом матче на турнире уфимская команда проиграла «Амбри-Пиотте» — 1:4.

В составе победителей точными бросками отметились Оскари Лехтинен, Алекси Антталайнен, Тони Сунд и Илари Фильппула. У «Салавата» заброшенными шайбами отметился Эдуард Гиматов, Станислав Гареев и Родион Амиров.

Согласно регламенту, победитель группы выходит напрямую в полуфинал, а занявшие вторые и третье места команды сыграют в четвертьфиналах.

В предыдущем Кубке Шпенглера от КХЛ выступал магнитогорский «Металлург», вылетевший в четвертьфинале.

Кубок Шпенглера — старейший международный хоккейный турнир, с 1923 года проходящий в Давосе. В турнире всегда принимают участие местная команда и сборная Канады, состоящая из хоккеистов, выступающих в европейских лигах.

Кубок Шпенглера. Группа Торриани
27 декабря 2019, пятница. 17:10 МСК
ТПС
Турку
Окончен
4 : 3
Салават Юлаев
Уфа
1:0 Лехтинен (Паюниеми, Хольм) – 05:50' (5x4)   1:1 Гиматов (Картаев, Цулыгин) – 12:01' (5x5)   2:1 Антталайнен (Корпикоски) – 30:51' (5x5)   3:1 Сунд (Нурми) – 32:30' (5x5)   4:1 Фильппула (Виндлерт, Корпикоски) – 35:08' (5x5)   4:2 Гареев – 55:36' (5x5)   4:3 Амиров (Цулыгин) – 59:29' (6x5)
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