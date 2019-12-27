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Сборная Казахстана уступила Словакии на молодёжном чемпионате мира—2020

Сборная Казахстана уступила Словакии на молодёжном чемпионате мира—2020
Хоккей / МЧМ по хоккею 2020 0

В очередном матче группового раунда молодёжного чемпионата мира сборная Словакии обыграла команду Казахстана со счётом 3:1.

Турнирная таблица молодёжного чемпионата мира 2020 года

Первый период не порадовал болельщиков заброшенными шайбами, а в начале второго игрового отрезка Оливер Окульяр вывел номинальных хозяев вперёд. Сборная Казахстана восстановила равновесие в середине встречи после точного броска в исполнении Максима Мусорова. Словаки снова вышли вперёд на 58-й минуте усилиями Даниэля Ткача. На последних секундах встречи Роберт Джуган отправил шайбу в пустые ворота и установил окончательный результат.

В первом матче Казахстан проиграл Швейцарии со счётом 3:5, словаки провели дебютную встречу на турнире. Молодёжный чемпионат мира в Чехии завершится 5 января 2020 года.

Вратарь казахов начудил на МЧМ. Махнул мимо шайбы клюшкой, а потом сам завёз её в ворота
Похоже, самый смешной гол молодёжного чемпионат мира уже забит.
U20 ЧМ-2020. Группа A
27 декабря 2019, пятница. 17:00 МСК
Словакия U20
Окончен
3 : 1
Казахстан U20
1:0 Окульяр (Княжко) – 24:49' (5x4)   1:1 Мусоров (Бутенко) – 29:43' (5x4)   2:1 Ткач (Мразик, Мудрак) – 57:04' (5x5)   3:1 Джуган – 59:53' (en)
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