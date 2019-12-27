Сборная Казахстана уступила Словакии на молодёжном чемпионате мира—2020

В очередном матче группового раунда молодёжного чемпионата мира сборная Словакии обыграла команду Казахстана со счётом 3:1.
Турнирная таблица молодёжного чемпионата мира 2020 года
Первый период не порадовал болельщиков заброшенными шайбами, а в начале второго игрового отрезка Оливер Окульяр вывел номинальных хозяев вперёд. Сборная Казахстана восстановила равновесие в середине встречи после точного броска в исполнении Максима Мусорова. Словаки снова вышли вперёд на 58-й минуте усилиями Даниэля Ткача. На последних секундах встречи Роберт Джуган отправил шайбу в пустые ворота и установил окончательный результат.
В первом матче Казахстан проиграл Швейцарии со счётом 3:5, словаки провели дебютную встречу на турнире. Молодёжный чемпионат мира в Чехии завершится 5 января 2020 года.
- 27 декабря 2019
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