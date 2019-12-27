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Женская сборная России уступила США на МЧМ-2020

Женская сборная России уступила США на МЧМ-2020
Хоккей / Прочие 0

Женская молодёжная сборная России проиграла команде США со счётом 0:1 в матче молодёжного чемпионата мира по хоккею. Россиянки потерпели второе поражение на турнире — ранее они уступили Канаде со счётом 2:3 ОТ.

В женском молодёжном чемпионате мира принимают участие восемь команд, которые разделены на две группы. В квартете А, составленном из сильнейших по рейтингу женских молодёжных команд, сыграют команды России, Канады, США и Финляндии. Во второй группе — сборные Чехии, Словакии, Швеции и Швейцарии.

По сравнению с предыдущими розыгрышами женского молодёжного ЧМ изменились сроки его проведения. Турнир впервые начинается до Нового года, а медальные матчи запланированы в расписании уже на 2 января 2020 года. Обычно женские молодёжные сборные всегда играли во вторую неделю января, несколько раз – в первую. Решение сдвинуть сроки было принято для того, чтобы хоккеистки до 16 лет, принимающие участие в ЧМ, успели к началу юношеских Олимпийских игр, которые также пройдут в январе.

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